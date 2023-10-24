شكرا لقرائتكم خبر عن مفقودون بعد تصادم سفينتي شحن في بحر الشمال قبالة ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

فُقد عدد من الأشخاص، بعد تصادم سفينتي شحن في بحر الشمال، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ التابع للقيادة المركزية الألمانية للطوارئ البحرية الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إنه يُعتقد أن إحدى السفينتين غرقت بعد الحادثة التي وقعت صباح الثلاثاء على بعد نحو 22 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة هليغولاند.

وأضافت أن عدة سفن تبحث حالياً عن ناجين في المنطقة.

وتحمل السفينة التي يُعتقد أنها غرقت اسم «فيريتي»، وكانت ترفع العلم البريطاني وتبحر من بريمين إلى إيمينغهام في بريطانيا، أما السفينة الثانية فتحمل اسم «بوليزي» وترفع علم باهاماس وكانت متوجّهة من هامبورغ إلى لا كورونا في إسبانيا.

وكانت «فيريتي» السفينة الأصغر بطول 91 متراً مقارنة مع «بوليزي» (190 متراً).

وأفاد جهاز الإنقاذ بأن «بوليزي» بقيت عائمة وعلى متنها 22 شخصاً، وتساعد سفينتا إنقاذ وقاطرة تستخدم في حالات الطوارئ وقارب تابع للشرطة ومروحية، في عمليات البحث.

وأضاف الجهاز، أن سفينة سياحية كانت في المكان تساعد أيضاً في عمليات البحث.