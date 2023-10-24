قاسم: حزب الله بقلب معركة المقاومة للدفاع عن غزة ويده على الزناد بالمدى الذي يُقدِّره مطلوبًا بالمواجهة

أكّد نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​"، الشّيخ ​نعيم قاسم​، أنّ "حزب الله في قلب معركة ​المقاومة​ للدّفاع عن ​غزة​، وفي مواجهة الاحتلال وعدوانه في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة، ويده على الزّناد بالمدى الّذي يُقدِّره مطلوبًا في المواجهة".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على غزّة ليس حربًا، بل قتلًا للمدنيّين والأطفال والنّساء وتدميرًا للبيوت، وهنا المسؤوليّة تقع على ​أميركا​ و​أوروبا​ فضلًا عن الكيان الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "طوفان الأقصى حقّق هزيمةً إسرائيليّةً لا تُمحى، وتبنِّي أميركا وأوروبا للعدوان والهمجيّة الإسرائيليّة هزيمة إنسانيّة لا تُمحى".