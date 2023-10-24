الطقس بلبنان يتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً تؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من الغد

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "لبنان يتأثر اعتباراً من يوم غد الأربعاء بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها مصر وشمال أفريقيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات على الساحل ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة حيث تنحسر وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود الى معدلاتها الموسمية".

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية والساحلية الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٣ درجات كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة يرافقها رياح ناشطة اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما يكون الانخفاض بسيطاً في الداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.