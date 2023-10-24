العماد عون: الدفاع عن لبنان واجب طبيعي ومشروع للجيش بمواجهة الأخطار وعلى رأسها العدو الإسرائيلي

أكّد قائد الجيش العماد جوزاف عون أنّ "الدفاع عن لبنان هو واجب طبيعي ومشروع للجيش في مواجهة الأخطار التي تهدده وعلى رأسها العدو الإسرائيلي، وأن المؤسسة العسكرية تتابع تطورات الأوضاع وتحافظ على الجهوزية عند الحدود الجنوبية، بالتزامن مع تنفيذ مختلف المهمات في الداخل"،

وخلال تفقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال منطقة القطاع الغربي في جنوب لبنان، أشار إلى "الإرادة الصلبة لدى العسكريين وإيمانهم بقدسية المهمة من دون تردد"، ومثمنًا "دعم ميقاتي للجيش ووقوفه إلى جانبه".

ولفت عون إلى "ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار الدولي 1701".