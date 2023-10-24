وزير السياحة في الرياض للمشاركة في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"

وصل وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​ إلى ​الرياض​، بدعوة من ​السعودية​، للمشاركة في النّسخة السّابعة من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" (Future Investment Initiative) المُنعقد بين 24 و26 تشرين الأوّل الحالي، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشّركات الصّناعيّة والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السّياسات؛ إذ أنّ أكثر من 5 آلاف شخص من 90 دولة سجّلوا لحضور المنتدى الّذي سيتخطّى عدد المتحدّثين فيه الـ500.

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