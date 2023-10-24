باسيل من عين التينة: الحرب قد تطول ومن غير المسموح انتظار نتائجها ويجب الاسراع بانتخاب الرئيس

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لا يمكن لأي طرف أن يجرنا إلى حرب إلا إذا فُرضت علينا وواجبنا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجزرة انسانية".

ولفت باسيل الى ان الحرب قد تطول ومن غير المسموح انتظار نتائجها ويجب الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.