أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لا يمكن لأي طرف أن يجرنا إلى حرب إلا إذا فُرضت علينا وواجبنا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجزرة انسانية".
ولفت باسيل الى ان الحرب قد تطول ومن غير المسموح انتظار نتائجها ويجب الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل من عين التينة: الحرب قد تطول ومن غير المسموح انتظار نتائجها ويجب الاسراع بانتخاب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.