سليم التقى سفيرة كندا وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات في غزة وجنوب لبنان

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات في غزة وجنوب لبنان.

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