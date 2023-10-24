حمية التقى سفراء الدول الإسكندنافية الأربع: العدو يرتكب على أرض فلسطين إبادة جماعية وجريمة حرب

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، سفراء الدول الإسكندنافية الأربع السويد آن ديسمور، فنلندا آن ميسكاتن، النروج مارتن باترفيك والدنمارك كريستوفر فيفكي ممثلاً دولته وبنيابته عن دولة إيسلندا أيضًا، حيث جرى البحث معهم في آخر التطورات على صعيد لبنان والمنطقة، ولا سيما "ما يجري من اعتداءات ومجازر وحشية يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأكد حمية للسفراء الأربعة، أنّ "وزارة الأشغال العامة والنقل وجميع المرافق التابعة لها، كانت وما زالت على أتم الإستعداد للتعاون مع بلدانهم في جميع القضايا التي تعنى بها"، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن ذلك "ينسحب على كافة المراحل والظروف العادية والطارئة أوالإستثنائية التي قد تستجد في لبنان والمنطقة" .

واعتبر أنّ "ما يحصل اليوم على أرض فلسطين من حرب همجية يشنها العدو الإسرائيلي على النساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة مجزرة وإبادة جماعية ترقى إلى جريمة الحرب في مصاف القوانين الدولية"، مشددًا على أن "القتل الوحشي للأطفال والنساء، يعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي، الذي يفرض حمايتهم لا قتلهم بدم بارد"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "هذه المجازر تستدعي سوق المجرمين من المخططين والمسؤولين والمنفذين لها إلى المحاكم الدولية".