افاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن أن "‏موقع مستعمرة "مسكاف عام " يطلق رشقات رشاشة غزيرة بإتجاه الأراضي اللبنانية المفتوحة القريبة من الحدود جنوبي بلدة العديسة⁩ الإشتباه بتحرك مقابل المستعمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": ‏موقع مستعمرة "مسكاف عام " يطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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