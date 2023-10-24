سفارة أوكرانيا لبلدية صيدا: إقامة علاقات توأمة مع فيدوسيا بشبه جزيرة القرم "المحتلة" سيعتبر انتهاكا للقانون الدولي

تعليق لسفارة أوكرانيا على محاولات روسيا العمل على توأمة مدينة صيدا اللبنانية مع مدينة فيودوسيا الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا.

24 تشرين الأول 2023

أشارت السفارة الأوكرانية في بيروت، إلى أنّ "الاتحاد الروسي احتل شبه جزيرة القرم الأوكرانية منذ أكثر من 8 سنوات. لم تعترف أي دولة تقدر سمعتها بشبه جزيرة القرم على أنها روسية. الدولة الروسية المحتلة لا تتوقف عن محاولة إضفاء الشرعية على سرقتها لأراضي دولة أخرى من خلال إقامة فعاليات اقتصادية وثقافية مختلفة".

ولفتت إلى أنّ "مدينة صيدا الأثرية في لبنان، التي تريد روسيا "توأمتها" مع فيودوسيا المحتلة ليست استثناءً. منذ بداية الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، قامت أكثر من 150 مدينة في أكثر من 20 دولة حول العالم بقطع علاقات التوأمة مع 160 مدينة في روسيا".

وذكرت السفارة أنّ "الشراكة بين المدن تتمحور حول التعاون السلمي المستقبلي في مجال الاقتصاد والسياحة والثقافة. وكل هذا لا يهم روسيا، فهي تسترشد بمبادئ أخرى، وهي: الدعاية الإعلامية وفرصة التوقيع على ورقة لا قيمة لها من الناحية القانونية".

ورأت أنّ "الاتحاد الروسي هو سيد التلاعبات التي لا تفيد إلا مصالحه"، معتبرة أنّ "على رئاسة المجلس البلدي لمدينة صيدا أن تدرك أن إقامة علاقات توأمة مع مدينة فيدوسيا الواقعة في شبه جزيرة القرم المحتلة موقتًا من قبل روسيا، سيعتبر انتهاكا لأعراف القانون الدولي، وبالتالي سيتم جر لبنان إلى اللعبة القذرة التي تلعبها روسيا. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لهذه "التوأمة" أي شيء عملي ومفيد للمدينة نفسها وسكانها. التوأمة تتم مع المدن في الدول التي تحترم حدود الدول الأخرى، وليس مع دولة معتدية تحتل مدنًا بأكملها وتدمرها وتسرق المتاحف وترتكب الإبادة البيئية وتقتل السكان المسالمين".

ولفاا السفارة، إلى أنّ "الدولة الأوكرانية تقترح انتظار تحرير شبه جزيرة القرم ثم بناء علاقات توأمة وشراكة مع المدن ضمن الحدود المعترف بها دوليا. وعندها سوف تقول أوكرانيا بالتأكيد: "مرحبا بكم في شبه جزيرة القرم، لأن شبه جزيرة القرم هي أوكرانيا!".