رهينة إسرائيلية مُفرج عنها: نحن كبش فداء للحكومة وموقع احتجازنا قُصف وأفراد "القسام" أكّدوا أنهم لن يؤذونا

أشارت الرهينة الإسرائيلية المفرج عنها من قبل حركة "حماس" يوخفد ليفشيتز، في تصريحات صحفية، إلى أنّ "قلّة المعرفة تؤذينا كثيرًا؛ نحن كبش فداء للحكومة الإسرائيلية"، بحسب ما نقلت عنها القناة 12 الإسرائيلية.

ولفتت، في حديثها عن ظروف احتجازها، إلى أنّ "أفراد كتائب "القسام" أكدوا لي أنهم مسلمون ولن يتعرضوا لنا بالإيذاء"، مشيرة إلى "أنني حصلت على رعاية صحية أثناء احتجازي في غزة"، موضحة "أنني نُقلت إلى أنفاق داخل غزة تبدو وكأنها شبكة العنكبوت"، كما لفتت إلى "أننا كنا نتناول نفس الطعام الذي يتناوله أفراد القسام".

وأكّدت ليفشيتز أنّه "تم قصف موقع احتجازنا عدة مرات وكان ذلك مروعًا".

وردًا على سؤال حول سبب مصافحتها عنصر "القسام" لدى إطلاق سراحها، أشارت إلى أنّهم "عاملونا بطريقة لطيفة واستجابوا لجميع احتياجاتنا".