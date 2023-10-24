نتانياهو التقى ماكرون: إذا ارتكب حزب الله خطأ المشاركة في الحرب فإنه سيندم

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تل أبيب، أنّ "همجية حركة "حماس" تُهدّد الشرق الأوسط وأوروبا والعالم"، مشيرًا إلى أنّه "إذا ارتكب حزب الله خطأ المشاركة في هذه الحرب فإنه سيندم".

ولفت إلى "أننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل القضاء على "حماس" والإفراج عن جميع الرهائن وعدم إيذاء المدنيين"، مشيرًا إلى أنّ "نسعى لإنهاء الحرب في أقرب وقت ولكنها قد تطول".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ماكرون إلى تل أبيب في زيارة يُظهر فيها الدعم لإسرائيل من أجل القضاء على حركة "حماس"، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزّة، حيث وصل عدد القتلى فيه إلى 5300، في آخر حصيلة من وزارة الصحة في القطاع.