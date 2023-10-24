ماكرون: حزب الله والنظام الإيراني ومن يهدد إسرائيل عليهم عدم تشكيل خطر يخرج الجميع منه خاسرين في أي صراع

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة له بعد لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه " جئت كي أذكر الجميع بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه الدمار".

وتابع :"نقترح بناء تحالف إقليمي ودولي لمواجهة المجموعات التي تهددنا جميعا"، معتبرا ان "أولويتنا وأولوية كل الديمقراطيات وفرنسا هي الانتصار على المجموعات الإرهابية".

ورأى ماكرون أن "حزب الله والنظام الإيراني ومن يهدد إسرائيل عليهم عدم تشكيل خطر يخرج الجميع منه خاسرين في أي صراع".