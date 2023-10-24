نيويورك تايمز: إدارة بايدن قلقة من افتقار إسرائيل إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من افتقار إسرائيل إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة، ومن أن قوات الجيش الإسرائيلية ليست مستعدة بعد لشن غزو بري بخطة قابلة للنجاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على الحاجة إلى دراسة متأنية للكيفية التي قد تقوم بها القوات الإسرائيلية بغزو بري لغزة، حيث تحتفظ حركة "حماس" بشبكات أنفاق معقدة تحت مناطق مكتظة بالسكان.

وأصر مسؤولو إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل بما يجب عليها فعله وما زالت تدعم الغزو البري لكن البنتاغون أرسل جنرالاً من مشاة البحرية من فئة ثلاث نجوم، هو اللفتنانت جنرال جيمس جلين، إلى جانب ضباط آخرين لمساعدة الإسرائيليين في مواجهة تحديات خوض حرب المدن.