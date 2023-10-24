طبيب بريطاني: المستشفى الأكبر في غزة سيصبح مقبرة جماعية إذا نفد الوقود منه

حذر الطبيب البريطاني- الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي يعمل في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، من أن "المستشفى الأكبر في غزة سيصبح مقبرة جماعية إذا نفد الوقود منه".

وذكر أبو ستة في حديث لشبكة CNN، "السؤال الحقيقي هو: هل سيبقى من المستشفى أي شيء عندما تنقطع الكهرباء؟ وإجابتي هي لا، سيصبح مستشفى الشفاء مقبرة جماعية إذا انقطعت الكهرباء"، موضحا أن "هناك حاليا 150 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي، والأطباء غير قادرين على تشغيل غرف العمليات وأجهزة التخدير بسبب النقص"، مشيرا إلى أن المستشفى يضم حاليا "نحو 1700 جريح، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية".

ومع انقطاع التيار الكهربائي لفترات أطول وأكثر تكرارا، أكد أبو ستة أن "مستشفى الشفاء عمليا... سيتوقف عن الوجود كمستشفى"، مشيرا الى إن "هذا سيؤثر كذلك على وحدات الأمومة وحديثي الولادة، وهي الأكبر في غزة، حيث إن أكثر من 15 حاضنة "ستتوقف عن العمل" بمجرد انقطاع التيار الكهربائي".