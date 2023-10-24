وزارة الداخلية في غزة: إصابات جرّاء قصف إسرائيلي لجوار مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة

أعلن وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن إصابات جرّاء قصف الطائرات الإسرائيلية جوار مستشفى الوفاء، وسط مدينة غزة. ودعت الوزارة كل الجهات إلى "العمل الحثيث والعاجل لتشغيل سريع ومستمر للمصادر الكهربائية بالقطاع". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 5300 فلسطيني وإصابة 18000 آخرين منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

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