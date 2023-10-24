الجيش الاسرائيلي: نعمل مع مصر لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه "يتعاون ويعمل مع مصر، لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة"، معربًا عن "شعوره بالامتنان لها وللصليب الأحمر".

وأشار الى أن "هناك انخفاض في عمليات القصف من غزة"، منوهًا في الوقت ذاته بأنه "أمامنا أسابيع طويلة من القتال، ونتعلم من تجربة أمريكا في المنطقة لكن الحرب على حدودنا".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد قالت إنها "قامت عبر وساطة مصرية قطرية، بإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت يتسحاك، يوخفد ليفشيتز"، مشيرة إلى أن "العدو رفض منذ الجمعة الماضية، قبول استلامهما".

وأضافت أنها "قررت الإفراج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة، رغم ارتكاب الاحتلال لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها، خلال هذا اليوم، لإتمام عملية التسليم".