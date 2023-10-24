الدفاع التركية: طائرتان محملتان بالمساعدات إلى غزة توجهتا إلى مصر

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، "أنّنا نستمرّ في إيصال المساعدات المُعدّة من أجل ​قطاع غزة​، إلى ​مصر​. وبعد أن أرسلنا بالأمس طائرتَين محمّلتين بالمساعدات، نرسل اليوم أيضًا طائرتين، وقد أقلعتا من العاصمة أنقرة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأوّل الحالي، استهداف غزّة بغارات جوّيّة مكثّفة، دمّرت أحياءً بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيًّا، بينهم 2055 طفلًا و1119 سيّدةً وأصابت 15273 شخصًا، كما يوجد عدد غير محدّد من المفقودين تحت الأنقاض.