وزيرة التنمية الألمانية: لضرورة عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين

أدانت وزيرة التنمية الألمانية، سفنيا شولتسه، هجوم حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل، ووصفته بأنه هجوم "وحشي وغادر".

وأكدت شولتسه، في خطاب إلى الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في برلين برئاسة المستشار أولاف شولتس، "ضرورة عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين"، قائلة إن "احتياجات ومعاناة الناس في غزة وفي أماكن أخرى يمكن أن تستمر في الزيادة في ظل الوضع المأساوي في الشرق الأوسط".

واشارت الى اننا "لا نواجه حركات نزوح كبيرة ووضع إمدادات منهارا فحسب، بل إننا نواجه أيضا أعمالا حربية نشطة وكان من بينها التدمير الأخير للمستشفى الأهلي في غزة الذي كانت تشارك وزارة التنمية الألمانية في دعمه".

وأعلنت الصحة الفلسطينية أمس، أن "حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى 5182 قتيلا (5087 منهم في قطاع غزة) و17101 مصابا (15273 في غزة)".

وأوضحت الوزارة أن "نسبة القتلى من الأطفال والسيدات والمسنين في قطاع غزة والضفة الغربية وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد القتلى من الأطفال 1903، ومن السيدات 1024، وعدد القتلى من المسنين 187 شخصا".