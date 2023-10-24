اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المستشفيات بشمال غزة تواجه ظروفا مستحيلة والأطباء ينهارون والفرق بحاجة إلى تعزيز

اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ان "احتياجات المستشفيات في المنطقة الشمالية من غزة هائلة"، لافتة الى ان "المستشفيات بشمال غزة تواجه ظروفا مستحيلة والأطباء ينهارون والفرق بحاجة إلى تعزيز".
ولفت الى ان "لا يمكن أن تكون المستشفيات هدفا للقصف"، مشيرة الى انه "يجب أن يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية من القيام بعملهم".
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