بوساطة مصرية .. لحظة تسليم السيدتين المحتجزتين لإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد خاصة لتسليم السيدتين الإسرائيليتين اللتين استلمتهما مصر أمس الاثنين عبر معبر رفح، للجانب الإسرائيلي.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تسلمهم للسيدتين الإسرائيليتين من سيارة إسعاف مصرية، بعد نجاح الجهود المصرية في الوساطة مع الفصائل الفلسطينية من أجل الإفراج عنهما من قطاع غزة.

في وقت سابق اليوم، قال دانيال هجاري، المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.