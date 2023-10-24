شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف تونسيين متهمين بالارتباط بمنفذ اعتداء بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

وجه قاض للتحقيق في باريس، الاتهام إلى تونسيين يقيمان في منطقة باريس ربما يكونان على صلة بمدبر الهجوم، الذي وقع في 16 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي.

وقال المصدر نفسه، إن المتهمين مثلا أمام قاضي التحقيق الاثنين ووجهت إليهم اتهامات بالارتباط الإرهابي الإجرامي، وبالاشتراك في عمليات قتل مرتبطة بمشروع إرهابي. ووضعا في الحبس الاحتياطي.

وذكرت مصادر مطلعة على القضية أن أحد التونسيين أربعيني والآخر خمسيني.

وقال محامي الأول ويدعى سليمان الركروكي لفرانس برس إن الرجل الأربعيني الذي «يعيش في فرنسا منذ نحو عشرين عاماً ينفي رسمياً الاتهامات».

وأضاف «ليس له علاقة بالهجوم»، مشيراً إلى أن المهاجم «صديق يعرفه منذ فترة طويلة ولم يلاحظ أي مؤشر على تطرف لديه ولم يكن يتخيل يوماً عملاً من هذا النوع».

ورفض محاميا الرجل الخمسيني وهما هنري بيرت ولويز هينون الإدلاء بأي تعليق.

وقال مكتب المدعي العام الوطني على موقعه الإلكتروني إن التحقيقات، مستمرة لتوضيح علاقتهما بعبد السلام الأسود (45 عاماً) وهو تونسي متطرف قتل سويديين اثنين كانا في بلجيكا، لدعم فريقهما الوطني لكرة القدم.

وقُتل المهاجم الذي طلبت تونس تسلمه منذ أكثر من عام، برصاص الشرطة البلجيكية في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

في باريس فتح تحقيق في 17 أكتوبر/تشرين الأول على إثر معلومات،أرسلتها السلطات القضائية البلجيكية، كما ذكر مكتب المدعي العام.

وأضاف أنه تم اعتقال أربعة أشخاص،من المحتمل أن يكونوا على صلة بمدبر الهجوم، الخميس في لوار-أتلانتيك ومين-إي-لوار ومنطقة باريس. وقد أفرج عن اثنين منهم.