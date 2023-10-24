شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: أمريكا تستعد لإجلاء قرابة مليون شخص في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أفادت تقارير نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من القلق بشأن سلامة رعاياها الذين يعيشون في الشرق الأوسط، ولاسيما في مناطق لبنان وإسرائيل، تلك المنطقة التي تلهبها الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الجاري بين إسرائيل وحماس.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن عملية إجلاء محتملة يمكن أن تقوم بها إدارة الرئيس بادين لما يقرب من 700 ألف مواطن أمريكي ( 600ألف في إسرائيل - 90 الفاً في لبنان)، تمثل أسوأ سيناريو على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت إن إدارة البيت الأبيض، تستعد لإمكانية « أن يكون مئات الآلاف من الأمريكيين بحاجة لإجلاء من الشرق الأوسط في حال عدم احتواء الأوضاع وتفاقم الاحتقان الموجود في المنطقة إذ لم يتم وضع نهاية لسفك الدماء الجاري حالياً في غزة »، وفقاً لما قاله 4 مسؤولين مطلعين على خطط الطوارئ الخاصة بالحكومة الأمريكية.

ويأتي هذا الأمر الذي وصفته الصحيفة بـ«المرعب»، في وقت تستعد إسرائيل، بمساعدة أسلحة وخبراء أمريكيين، لما يعتقد على نطاق واسع أنه هجوم بري على حماس تحفه المخاطر، رداً على هجوم الحركة المباغت الذي توغلت خلاله في مستوطنات غلاف القطاع في 7 أكتوبر الجاري، واقتادت أكثر من 200 رهينة إلى داخل المدينة وقتلت أكثر من 1400 شخص.

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الأمريكيين الذين يعيشون في إسرائيل ولبنان يثيرون قلقاً على نحو خاص، وذلك على الرغم من تأكيد المسؤولين أن عملية إجلاء بهذا الحجم تعد أسوأ السيناريوهات، في حين أن الاحتمالات الأخرى تبدو أكثر ترجيحاً.

وقال أحد المسؤولين «إنه من غير المسؤول ألا تكون هناك خطة لكل شيء»

وعلى الرغم من الدعم العلني القوي الذي تبديه إدارة بايدن لإسرائيل، فإنها قلقة للغاية من احتمال اتساع رقعة الصراع.

وخلال الأيام الماضية، وجهت جزءاً من اهتمامها إلى الخدمات اللوجستية المعقدة بما في ذلك الاضطرار فجأة لإجلاء عدد كبير من الأشخاص، وفقاً لثلاثة مسؤولين مطلعين على المناقشات.

ويوجد 600 ألف مواطن أمريكي في إسرائيل ونحو 90 ألفاً يعتقد أنهم كانوا موجودين في لبنان عندما هاجمت حماس إسرائيل، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية.