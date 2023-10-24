شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية في البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

أدى قصف روسي إلى جرح ثمانية أشخاص الثلاثاء في منطقتي خيرسون (جنوب) وخاركيف (شمال شرق) الأوكرانيتين، فيما أعلنت روسيا تحييد ثلاث مسيّرات بحرية تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني إيغور كليمنكو على تيليغرام، أن أربعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ 12 عاماً، جرحوا خلال قصف بذخائر حارقة على قرية بيلوزيركا شرق مدينة خيرسون، وأضاف أن عشرين منزلاً وشبكة للغاز وعدداً من السيارات والمباني التجارية تضررت.

في منطقة خاركيف، جرح أربعة أشخاص أيضاً ونقلوا إلى المستشفى بعد غارة على قرية بوروفا، حسب وزير الدفاع.

إلى ذلك، أشارت القوات الجوية الأوكرانية، إلى أنها أسقطت خلال الليل ست طائرات مسيّرة متفجرة، انطلقت من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في 2014.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى تحييد ثلاث مسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، استهدفت على ما يبدو خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أن ثلاثة مراكب من دون طواقم تابعة للجيش الأوكراني رصدت في الجزء الشمالي من البحر الأسود الثلاثاء نحو الساعة الرابعة (01:00 ت.غ).

وأشارت إلى أن ضربة صاروخية استهدفت موقع رصد هذه المسيّرات، دون أن تضيف أي تفاصيل.