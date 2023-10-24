"صحة غزة" تعلن انهيار المنظومة الصحية في القطاع وارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى نحو 5800 شهيد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية عشر يوماً.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: "نعلن الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة".



وأضاف: "بقاء أبواب المستشفيات في القطاع مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة للجرحى المتدفقين عليها".



وأوضحت وزارة الصحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، أدى إلى خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة، مبدية خشيتها من توقف المزيد بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.



وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي على المرافق الصحية أدى "لاستشهاد 65 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف".



وأعلنت الوزارة ارتكاب الاحتلال 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية خلال الساعات الماضية خلفت 704 شهيداً، ما رفع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 5791 شهيداً، منهم 2360 طفلا و1292 امرأة.



ولليوم الـ 18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، مخلفة أكثر من 20 ألف شهيد وجريح ودمار واسع في البنية التحتية.

