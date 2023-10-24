اخبار العالم

وزير الخارجية يشارك في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الأوضاع في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، اليوم، إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين، وذلك بدعوة من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، حيث تتولى البرازيل رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

وستبحث جلسة المناقشة رفيعة المستوى التطورات في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وأهمية حماية المدنيين، والعودة إلى مسار السلام وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

كما سيعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا