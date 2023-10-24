وستبحث جلسة المناقشة رفيعة المستوى التطورات في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وأهمية حماية المدنيين، والعودة إلى مسار السلام وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
كما سيعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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