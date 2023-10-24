استشهاد 5791 فلسطينيًا بينهم 2360 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 704 فلسطينيين في غزة جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة من حملة القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع لليوم الثامن عشر على التوالي، فيما أكد جيش الاحتلال أنه هاجم 400 هدف وصفها بأنها "عسكرية" في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء حملة القصف الجوي الإسرائيلي العنيفة على القطاع منذ السابع من أكتوبر، وصل إلى 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا.

وتزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه هاجم 400 هدف وصفها بأنها "عسكرية" في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف في بيان أنه قتل عددا من قادة حماس.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محلًا تجاريًا في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، في استمرار للجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري، وفق لما أعلن التلفزيون الفلسطيني

يأتي هذا فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحي بضربة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ في غزة، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 140 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الليلة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحماس "اكثر من 140 شهيدا ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل".

وقبلها، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتجدد القصف الإسرائيلي على جباليا ومنطقة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة بالساعات الأولى من الصباح.

وكان القطاع قد شهد ليلة دامية جديدة من شماله لجنوبه جراء الغارات المتواصلة. بالتزامن، أفادت وسائل إعلام بوقوع قصف مدفعي عنيف ومتواصل في المناطق القريبة من الحدود شمال قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن 23 شخصا قتلوا بينهم أطفال وأصيب أكثر من 45 بجروح مختلفة وخطيرة نقلوا إلى مستشفى ناصر جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس.

فيما أشارت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وقالت إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح.

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