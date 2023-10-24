أمريكا ترفض وقف إطلاق النار بغزة: "إسرائيل من ستقرر خطواتها القادمة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي أودت بحياة آلاف المدنيين، واعتزمت أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن وقف لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

رؤية أمريكية، عبر عنها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي والذي قال يوم الإثنين في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن هذا ليس الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفًا: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وما زال أمامها عمل يتعين عليها القيام به لملاحقة قيادة حماس".

وأكد جون كيربي أن القوات الأمريكية بالمنطقة تعرضت لهجمات من ميليشيات تابعة لإيران، مشيراً إلى أن إيران تنكر دعمها للهجمات على مصالح بلاده بالمنطقة، وأضاف: "هناك صلة مباشرة بين الميليشيات التي تستهدفنا والحرس الثوري".

كذلك أوضح أن بلاده سترسل المزيد من العتاد الأمريكي لإسرائيل، وسترد على أي تهديد يستهدف مصالحها بقوة.

وأكد أن قرار الدخول البري لإسرائيل إلى غزة بيد قيادتها فقط، مشيرا إلى أن المساعدات إلى غزة يجب أن تكون مستمرة وهذا ما نركز عليه.

وقال إن بلاده تريد أن يكون هناك ممر آمن للأمريكيين والأجانب للخروج من غزة، لافتاً إلى أنه من الصعب الخوض بتفاصيل مفاوضات الإفراج عن الرهائن.

وتابع أن الجهود مستمرة ونتناقش مع أطراف عدة بشأن الرهائن لدى حماس.

إسرائيل من ستقرر خطواتها القادمة في غزة

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتواصل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حول خططها الاستراتيجية والاحتياطية قبل "عملية كبيرة" في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من سيقرر خطواتها القادمة في قطاع غزة، ولكن الولايات المتحدة تركز على خيار إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس.

أتت التصريحات الأمريكية فيما واصلت إسرائيل اليوم هجومها المكثف على قطاع غزة الذي تحولت مناطق عديدة فيه إلى أنقاض.

وشنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية وقتل فيه أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية، فيما يستمر الاحتلال في انتقامه الدموي الذي أنهى حياة أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

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