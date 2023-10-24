"مستشفيات غزة تُعاني".. توقف العمل في الإندونيسي لنفاد الوقود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر في المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم الثلاثاء، خروج المستشفى عن العمل لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخله، فيما وصفت حركة حماس انقطاع الكهرباء عن المستشفى بـ"جريمة ضد الإنسانية".

وقال مدير قطاع المستشفيات في غزة، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن 8 مستشفيات من أصل 24 في القطاع توقفت عن العمل منذ بدء الحرب.

وحذر الأطباء داخل المستشفى، الواقع في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، من تداعيات توقف المولدات الكهربائية عن العمل على حياة المرضى والمُصابين، حيث يتواجد فيه من المئات، وبعضهم موصول على أجهزة التنفس الصناعي.

قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت المحكمة، في بيان، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30 ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

جريمة ضد الإنسانية

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي جريمة ضد الإنسانية، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تداركها بشكل عاجل.

وأضافت في بيان لها، بأن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود، هي جريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار على جبين الدول التي صمتت وشاركت الاحتلال عدوانه، والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا والمدنيين العزّل.

ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والفوري لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات، محذرة من مغبة التهاون في توفير الوقود، والذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد حذر من انهيار وشيك في مستشفيات قطاع غزة التي باتت على وشك الانهيار.

واستشهد ما لا يقل عن 120 فلسطينيًا في سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة أمس وفجر الثلاثاء، واستهدفت منازل مأهولة بالسكان بمختلف المناطق في قطاع غزة في اليوم الثامن عشر للعدوان.

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