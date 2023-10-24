ضحايا وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف محلًا تجاريًا في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محلًا تجاريًا في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، في استمرار للجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري، وفق لما أعلن التلفزيون الفلسطيني.

وكان قطاع غزة قد شهد ليلة دامية جديدة من شماله لجنوبه جراء الغارات المتواصلة، حيث أعلنت حركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، أن القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة ليلا أسفر عن مقتل 140 شخصا على الأقل.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحماس "اكثر من 140 شهيدا ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق بمقتل العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وجرح العشرات وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، في غارات إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت فجر الثلاثاء، منازل في مخيم خان يونس، ومنطقة القرارة، وفي رفح، جنوبي القطاع، وفي جباليا البلد شمالي غزة، وبجوار مستشفى شهداء الأقصى، وفي مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 23 قتيلا فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 45 على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس.

كما قتل أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع، بحسب "وفا".

توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل

وفي سياق متصل، قالت حركة حماس إن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي، وهو أول مستشفى يعلن عن توقفه عن العمل في القطاع المحاصر "جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت في بيان "ندعو دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والفوري لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات، ونحذّر من مغبة التهاون في توفير الوقود، والذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات".

وقال تلفزيون فلسطين اليوم الثلاثاء إن عدد قتلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الحالية مع إسرائيل ارتفع إلى 5300. وأشار التلفزيون إلى أن عدد المصابين وصل إلى 18 ألفا.

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