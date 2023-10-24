العالم الهولندي يُثير الهلع من جديد: استعدوا هناك زلزال قادم

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، تحذيرًا جديدًا مساء الإثنين، من وقوع زلزال كبير خلال الفترة القادمة، قائلًا: "كونوا على أهبة الاستعداد".

وحذر هوغربيتس من احتمالية حدوث هزة أرضية تتراوح بين القوة المتوسطة والقوية، ونشر هذا التحذير مصحوبًا بخريطة للكرة الأرضية تحدد خطًا ورديًا طوليًا وتشير إلى بعض المواقع المتوقع تعرضها لهذه الهزة الأرضية.

وكتب هوغربيتس محذرًا: "كونوا على أهبة الاستعداد على طول هذا الخط. احتمالية هزة متوسطة إلى قوية".

ونشرت الهيئة الجيولوجية التي يرأسها هوغربيتس تغريدة أخرى تقول: "تقلبات متوسطة إلى قوية - احتمال حدوث زلزال متوسط إلى قوي".

قبل ذلك بساعات قليلة، نشر هوغربيتس رسمًا بيانيًا وأشار إلى أن "الذروة القمرية العالية (الخضراء) في الليلة الماضية ستدعم حدوث زلزال كبير تقريبًا"، وحدد الفترة بين 23 و24 أكتوبر.

تحذيرات من هزات قوية مرتقبة

ويتردد اسم العالم الهولندي مع كل هزة تصيب القشرة الأرضية، فنراه يطل علينا مذكرا "لقد توقعت هذا الزلزال.. وحذرت من هذه الهزة".

وتنتشر تحذيراته وتوقعاته التي يطلقها من خلال تدوينات على حساباته الخاصة في "إكس" (تويتر سابقا) أو "فيسبوك" مثل النار في الهشيم، وتتناقلها المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بكثافة. وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم؛ بسبب أنها اشتملت على تحذيرات من هزات قوية مرتقبة كل حين؛ مع ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها؛ وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

ويؤكد العلماء ويصرون على أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها.

يُذكر أن هوغربيتس كان قد توقع عدة مرات حدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور والأسابيع والأيام الماضية، وأبرزها زلزال تركيا المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في فبراير الماضي، وكذلك زلزال المغرب الشهر الماضي الذي أودى بحياة 3 آلاف شخص. كما توقع عدة زلازل متزامنة هزت الأرض خلال الأيام الماضية، وكان قد حذر منها مسبقا. وآخر توقعاته وتحذيراته كانت مجموعة الزلازل التي هزت أفغانستان خلال الأيام الماضية.

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