شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب" تطالب شرفاء العالم بالوقوف فى مواجهة سلسال الدم بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده فى وطنه وعلى أرضه وإيثاره الموت فيها على التهجير القسري، وتصفية قضيته والتهام الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أرضه.

وقال "أباظة" فى تصريحات صحفية اليوم، إن الشعب الفلسطينى لا مثيل له على مستوى العالم فعلى الرغم من معاناته على مدى أكثر من 75 عاماً الا أن كفاحه من اجل اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية أصبح عقيدة راسخة فى عقول وقلوب كل الفلسطينيين متسائلاً : أين المجتمع الدولي ؟ وأين الأمم المتحدة ومجلس الامن ؟ وأين البرلمان الاوروبي ؟ وأين الدول الكبرى من الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين ؟

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، من شرفاء العالم بجميع دوله ومنظماته الإسراع فى وقف سلسال الدم الذى ارتوت به الأراضى الفلسطينية فى قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن السبب فى استمرار المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سببه الصمت الرهيب وغير المبرر من المجتمع الدولى.

وأشار "أباظة" إلي إن ‏ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية أقل ما يوصف به أنه جرائم حرب وإبادة جماعية لشعب عظيم صامد على أرضه، ولا يريد إلا الحصول على حقوقة المشروعة، مطالباً من المجتمع الدولى الاطلاع بمسئولياته التاريخية والتدخل العاجل والسريع لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق، وإجبار اسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى لأن حل الدولتين هو الطريق الصحيح والوحيد لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.