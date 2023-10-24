المرتضى: الموقف الرسمي اللبناني من كلّ قضية عامّة يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً

اوضح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في بيان ان "الموقف الرسمي اللبناني من كلّ قضية عامّة يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وقد عبّر المجلس في جلسته ما قبل الاخيرة بكل وضوح عن موقفه من انتهاكات العدو الاسرائيلي وجرائمه دان عدوانه الهمجي ضدّ الأطفال والمدنيين في غزّة، وطالب بلجمه ويوقف اطلاق النار، كما أكّد للقاصي والداني حقّ المقاومة بأن تواجه الاعتداءات والاستفزازت التي يمعن فيها هذا العدو ضد لبنان وشعبه وأراضيه عند حدودنا مع فلسطين المحتلّة".

واضاف المرتضى:" ولمن يريد أن يستزيد يمكن التأمّل قليلاً في مدلول وقوف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة دقيقة صمت عن أرواح شهداء المقاومة في لبنان وضحايا العدوان الإسرائيلي في غزّة.".