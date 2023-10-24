عملت فرق الصيانة في شركة "مراد" لتقديم الخدمات على إصلاح العطل الذي طرأ على الشبكة التي تربط حولا وميس الجبل والتي تضررت جراء القصف الإسرائيلي على حولا يوم أمس، والعطل على الشبكة العامة في بلدة بني حيان.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة "مراد" اصلحت العطل الذي طرأ على الشبكة التي تربط حولا وميس الجبل جراء القصف الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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