النشرة: مسيّرة اسرائيلية اغارت على اطراف بلدة يارون ومعلومات عن استهداف سيارة في المنطقة

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "مسيّرة اسرائيلية اغارت على اطراف بلدة يارون في جنوب لبنان"، لافتا الى ان "معلومات تشير الى استهداف سيارة في المنطقة".

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