بوشكيان أكد لسفيرة ايطاليا حرص الصناعيين على تحسين الجودة والتزام المواصفات

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أمام سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري " عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وايطاليا التي تعدّ في صفوف البلدان الأولى التي يتبادل لبنان معها تجارياً وصناعياً وثقافياً وسياحياً".
وأعلن بوشكيان "حرص الصناعيين اللبنانيين الذين تواكبهم وزارة الصناعة، على تحسين الجودة والتزام المواصفات، ليتمكّنوا من المنافسة في الأسواق الاوروبية، وهذا ما يتحقّق في الآونة الأخيرة نسبة الى الفترة السابقة. ويعود الأمر الى مجموعة عوامل مساعدة على تفعيل التعاون بين القطاعين العام أي وزارة الصناعة، والخاص المقصود به القطاع الصناعي".
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