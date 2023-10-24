سعيد مالك يوضح للنشرة سيناريوهات التمديد لقائد الجيش: صدور قانون عن مجلس النواب هو الخيار الأفضل

أوضح الخبير القانوني المحامي سعيد مالك، في حديث لـ"النشرة"، أن "التمديد لقائد الجيش ممكن أن يحصل بقرار يصدر عن وزير الدفاع، بناء على اقتراح القائد نفسه تأجيل تسريحه، وهذا ما حصل مرتين مع العماد جان قهوجي في العام 2013 والعام 2015، حين مُدّد له بقرار صدر عن وزير الدفاع"، لافتاً إلى أن "السيناريو الثاني، هو صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، كون قائد الجيش معيّن بمرسوم سندًا للمادة 19، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى اقتراح من وزير الدفاع، أما السيناريو الثالث، فهو صدور قانون، إما استنادًا إلى مشروع قانون يأتي من الحكومة أو إقتراح قانون يتقدّم به أحد النواب أم أكثر، كما حصل في العام 1995، حين صدر القانون 463/95".

وأشار مالك إلى أن "من الثابت أن السيناريو الثالث هو الأفضل، أي صدور القانون بالتمديد كما حصل في العام 1995"، منبهاً إلى أمر أساسي هو أن "التشريع يجب أن يكون شمولياً، ولا يُفترض أن يكون لمصلحة فرد، مما يفرض على المشرّع حسن حياكة هذا القانون، حتى نجنبّه أية إمكانية للطعن به أمام المجلس الدستوري".

أما بالنسبة إلى إمكانية تعيين حكومة تصريف الأعمال الحالية قائداً جديداً للجيش، أوضح مالك أنه "من الناحية الدستورية موضوع التعيينات يخرج عن سياق تصريف الأعمال، ولكن وأمام الواقع الراهن الذي نعاني منه، وأمام الخطر الداهم على المؤسسة العسكرية وعلى لبنان عامة، يمكن لمفهوم تصريف الأعمال، أن يتوسّع وصولًا إلى تعيين قائد جديد للجيش، ولكن هذا الموضوع بحاجة إلى اتفاق سياسي قبل أي شيء آخر".