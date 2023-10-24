بري التقى منصوري وبحث مع مولوي في الاوضاع أمنيا وسياسيا

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وعرض معه الوضع المالي في البلاد. كما التقى بري وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وبحثا في الاوضاع العامة لاسيما الامنية والسياسية منها.

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