استهداف إسرائيلي لمحيط كفرشوبا والصليب الأحمر أخلى جثمانًا و4 جرحى من المنطقة

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "طائرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان بصاروخين. وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الصليب الأحمر أخلى جثمانًا و4 جرحى من منطقة بين بسطرة وكفرشوبا للمستشفى، حيث يتواجد تحليق مكثف للطيران المروحي التجسسي في سماء المنطقة.

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