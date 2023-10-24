"أكسيوس": إسرائيل مستعدة لتأجيل غزو غزة لمناقشة إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن

صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "إسرائيل مستعدة لتأجيل الغزو البرّي لغزة لبضعة أيام للسماح بإجراء محادثات حول إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن، الذين تحتجزهم حماس هناك".

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أنّه "تريد إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بذل كل جهد لمحاولة إخراج الرهائن من غزة. وإذا اقترحت حماس حزمة كبيرة، فسنكون بالطبع مستعدين للقيام بأشياء في المقابل".

ولفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أنّ "الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء المصريين أنه إذا أرادت حماس التوصل إلى نوع من صفقة الرهائن، فعليها إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تحتجزهم".

وبحسب "أكسيوس"، يأتي موقف الإسرائيليين بشأن الرهائن في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن دفع تل أبيب نحو تأخير شن حرب برية في غزة.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن من بين الرهائن العديد من الأمريكيين العشرة الذين لا يزال مصيرهم في عداد المفقودين في غزة.

ويعترف المسؤولون الإسرائيليون بأنه من المحتمل أن يكون بعض الرهائن قد قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حماس في غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين أنّه "حتى لو تم التوصل إلى صفقة الرهائن، فإن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن خططه لشن هجوم بري في غزة".