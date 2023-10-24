وزارة الصحة في غزة أعلنت انهيار المنظومة الصحية بمستشفيات القطاع: ارتفاع عدد القتلى إلى 5791

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5791 شهيدًا منهم 2360 طفلًا و1292 سيدة".

ولفتت إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في الساعات الماضية راح ضحيتها 704 شهداء".

وأعلنت وزارة الصحة عن "الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة"، مشيرة إلى "خروج 12 مستشفى و32 مركزًا صحيًا عن الخدمة، ونخشى توقف المزيد بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".