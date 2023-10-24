أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5791 شهيدًا منهم 2360 طفلًا و1292 سيدة".
ولفتت إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في الساعات الماضية راح ضحيتها 704 شهداء".
وأعلنت وزارة الصحة عن "الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة"، مشيرة إلى "خروج 12 مستشفى و32 مركزًا صحيًا عن الخدمة، ونخشى توقف المزيد بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة أعلنت انهيار المنظومة الصحية بمستشفيات القطاع: ارتفاع عدد القتلى إلى 5791 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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