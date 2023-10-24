إعفاء وزير الدفاع الصيني من منصبه ووزير سابق للخارجية من مجلس الدولة

أعلن الإعلام الرسمي في الصين، عن إعفاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو من منصبه، كما أعلن إعفاء وزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ من منصبه في مجلس الدولة.
يُذكر أنّ في منتصف أيلول الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، أنّ "وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، ومن المرجح أن تتم إقالته، فيما سيكون الأحدث في سلسلة من عمليات التطهير رفيعة المستوى في صفوف الأمن في بكين".
وأعفي تشين غانغ في شهر تموز الماضي، بعد أن غاب أيضًا عن الظهور لمدة شهر، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وأعيد سلفه وانغ يي إلى المنصب.
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