الأمين العام لـ"الناتو": لا بد من منع التصعيد في غزة وعلى إيران وحزب الله عدم استغلال الوضع

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تعليقًا على الأوضاع في غزة، أنّ "على إيران وحزب الله عدم استغلال الوضع، ولا بد من منع التصعيد".

ولفت، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إلى أنّ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، بما يتوافق مع القانون الدولي"، مشيرًا إلى أنّ "حماية المدنيين ضرورية ومهمة، وأرحّب بجهود إيصال الدعم الإنساني إلى غزة".