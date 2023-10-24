الخارجية الصينية: أكثر ما يحتاجه قطاع غزة هو جهود منع القتال ودفع مفاوضات السلام بدلا من الحسابات الجيوسياسية

اشارت وزارة الخارجية الصينية، الى ان "أكثر ما يحتاجه قطاع غزة هو جهود منع القتال ودفع مفاوضات السلام بدلا من الحسابات الجيوسياسية"، موضحة ان "الأولوية القصوى هي منع تصعيد الوضع وتجنب وقوع كارثة إنسانية أخطر".

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