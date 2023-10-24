وزير الخارجية الإيطالي: ضرورة عدم التخلي عن هدف حل الدولتين والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، "ضرورة عدم التخلي عن هدف حل الدولتين والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويجب العمل من أجله".
وأشار في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية الإيطالية، إلى أنه "طلبنا من الدول العربية، بمن فيها تونس ومصر وقطر والأردن للعب دور الوساطة للإفراج غير المشروط عن الرهائن"، مؤكدا اننا "نعمل مع إسرائيل ومع الدول العربية من أجل إطلاق سراح غير مشروط للرهائن، وأن تتوقف "حماس" عن مهاجمة إسرائيل، وبالتالي "حزب الله" اللبناني على الجبهة الشمالية".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، صرحت على هامش "قمة القاهرة للسلام"، التي عقدت يوم السبت الماضي: "هناك اتهام للاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل حتى في البداية على الأقل، ولكننا ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووجودها، وكان يجب أن نفعل هذا عقب ما فعلته حركة "حماس"، ولكننا نريد حل للدولتين".
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