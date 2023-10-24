السلطات الاسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى ومنعت دخول أي شخص لأداء الصلاة للمرة الأولى منذ شهور

أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، ومنعت دخول أي شخص لأداء الصلاة للمرة الأولى منذ شهور.
واشارت دائرة الأوقاف الإسلامية، الى إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إدخال أي شخص إلى المسجد الاقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ"، لافتة الى أن "الاحتلال يفرض تشديدا كبيرا منذ الصباح على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان يسمح لكبار السن بالدخول فقط، لكنه تراجع عن ذلك ورفض السماح لأي شخص بالدخول".
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا منذ 7 تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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