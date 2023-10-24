الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر -

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، ومنع دخول أي شخص لأداء الصلاة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن الاحتلال يفرض تشديدا كبيرا منذ الصباح على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان يسمح لكبار السن بالدخول فقط، لكن الاحتلال تراجع عن ذلك ورفض السماح لأي شخص بالدخول، ذاكرة أنها المرة الأولى التي يغلق فيها الاحتلال "الأقصى" منذ شهور.