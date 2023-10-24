شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يرفض تكهنات حول مرض بوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

رفض الكرملين الثلاثاء، أي تكهنات حول الحالة الصحية للرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يتمتع بلياقة وبصحة جيدة.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مكالمة مع صحفيين التلميحات إلى أن الرئيس يستخدم شخصيات شبيهة، ووصف ذلك بأنه «خدعة بلهاء».

جاءت التصريحات رداً على أسئلة وجهها صحفيون لبيسكوف عن صحة بوتين، بعد تقرير غير منسوب لمصدر بثته قناة روسية على تطبيق تليغرام، ونقلته بعض وسائل الإعلام الغربية، بأن الرئيس تعرض لوعكة صحية خطيرة مساء الأحد.

وبوتين رياضي من الطراز العالي، حيث نجح على مدار 20 عاماً أن يزرع في شعبه ثقافة أن الرياضة أسلوب حياة من خلال ممارسته للرياضة، ومشاركته في الأحداث الرياضية، ومتابعته لكل الرياضيين والحرص على تهنئتهم، واستقبالهم في قصر الكرملين وسط العاصمة موسكو تقديراً لهم، كما يمارس بوتين العديد من الرياضات، خاصة الجودو والسباحة، وركوب الخيل والتزلج على الجليد.