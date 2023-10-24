اخبار العالم

ماكرون يدعو لتجنب توسع الحرب في فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ماكرون يدعو لتجنب توسع الحرب في فلسطين والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وأفاد ماكرون بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، "أعتقد أن مهمتنا تتمثل بمحاربة هذه المجموعات.. من دون توسيع نطاق النزاع"، مضيفا أن "الهدف الأول الذي يجب أن يكون لدينا اليوم هو تحرير جميع المختطفين دون أي تمييز".

وأكد ماكرون أن "فرنسا ستدعم إسرائيل في حربها".

وأضاف "ما حدث لن ينسى أبدا"، في إشارة إلى الهجوم على إسرائيل الذي قتلت فيه حركة حماس أكثر من 1400 شخص.

وتابع: "أنا هنا للتعبير عن تضامننا".

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتب الأخير.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا