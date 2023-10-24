انت الان تتابع خبر ماكرون يدعو لتجنب توسع الحرب في فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد ماكرون بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، "أعتقد أن مهمتنا تتمثل بمحاربة هذه المجموعات.. من دون توسيع نطاق النزاع"، مضيفا أن "الهدف الأول الذي يجب أن يكون لدينا اليوم هو تحرير جميع المختطفين دون أي تمييز".وأكد ماكرون أن "فرنسا ستدعم إسرائيل في حربها".

وأضاف "ما حدث لن ينسى أبدا"، في إشارة إلى الهجوم على إسرائيل الذي قتلت فيه حركة حماس أكثر من 1400 شخص.

وتابع: "أنا هنا للتعبير عن تضامننا".

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتب الأخير.

