انت الان تتابع خبر خلال أسبوع.. إيقاف 39 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا أوقفت 13 حالة ابتزاز الكتروني، و26 حالة عنف أسري خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول الجاري، وأعادت 3 فتيات هاربات بفعل التعنيف والاستخدام السيء للإنترنت الى ذويهن".



وأضافت ان "مفارزنا اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا، بعد حذفها لمحتويات الابتزاز، وتأمين الحسابات الشخصية للضحايا".